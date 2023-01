FMI projeta crescimento da economia russa de 0,3% em 2023 e 2,1% em 2024 , apesar das sanções ocidentais

Apoie o 247

TASS - O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima as estimativas de desenvolvimento econômico da Rússia e prevê que o PIB do país cresça 0,3% neste ano e 2,1% em 2024, de acordo com a atualização World Economic Outlook do FMI publicada nesta segunda-feira .

De acordo com as estimativas citadas, o PIB da Rússia caiu 2,2% em 2022. Segue-se do documento que o FMI elevou sua previsão de outubro para o crescimento da Rússia em 2023 em 2,6 pontos percentuais, bem como sua previsão para 2024 em 0,6 pontos percentuais.

No início deste mês, o Banco Mundial apresentou seu World Economic Outlook. Decorre do documento que o PIB da Rússia cairá 3,3% este ano, enquanto no próximo ano crescerá 1,6%.

