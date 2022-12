Foco dos EUA sobre Irã é o suposto fornecimento de armas do país persa à Rússia, ao invés do retorno a acordo nuclear

Prioridade dos EUA são as supostas entregas de armas do Irã à Rússia edit

TASS - Os EUA pretendem se concentrar nas supostas entregas de armas do Irã à Rússia e nos protestos em andamento naquele país, e não no empenho para retomar as negociações sobre o acordo nuclear denominado Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA). É o que se extrai das declarações do encarregado especial dos EUA sobre o Irã, Robert Malley, em uma entrevista com a Bloomberg no sábado (3).

"O Irã não está interessado em um acordo e estamos focados em outras coisas. No momento, podemos fazer a diferença tentando deter e interromper o fornecimento de armas à Rússia e tentando apoiar as aspirações fundamentais do povo iraniano", afirmou.

Enquanto os EUA duvidam do interesse de Teerã em renovar o acordo nuclear, Malley disse que a interação entre a União Europeia e o Irã continua e as negociações não foram formalmente suspensas.

Em 2015, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha assinaram o Plano Conjunto de Ação Integral (JCPOA) com o Irã para enfrentar a crise em torno de seu programa nuclear. Em 2018, o então presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu retirar-se do acordo, com Washington aplicando suas sanções mais abrangentes de todos os tempos a Teerã. O atual líder dos EUA, Joe Biden, indicou repetidamente seu apoio à reentrada no acordo nuclear. Desde abril passado, a Rússia, o Reino Unido, a Alemanha, a China, os Estados Unidos e a França vêm conduzindo discussões com o Irã em Viena sobre a retomada do JCPOA em sua forma original.

Em novembro, o Irã declarou que reconsideraria seus acordos com a AIEA à luz da adoção de uma resolução instando Teerã a explicar imediatamente a origem do material nuclear encontrado anteriormente nas instalações do país e fornecer documentos relevantes e acesso a esses locais. O documento foi elaborado pelos Estados Unidos e três países europeus (Reino Unido, França e Alemanha). O Irã o percebeu como um instrumento para exercer pressão política Depois disso, o Irã começou a enriquecer urânio a 60% em sua instalação nuclear de Fordow.

