‘Fofoca é praga pior que coronavírus’, diz papa Francisco

247 - O papa Francisco disse, neste domingo, que a fofoca é pior do que a covid-19. Ele afirmou: “o diabo é um grande fofoqueiro. Ele está sempre falando coisas ruins sobre os outros porque ele é o mentiroso que tenta dividir a Igreja.”

O papa tem feito avisos frequentes sobre as consequências das fofocas e tem também condenado os “trolls” da internet.

Ele afirmou: “se algo dá errado, ofereça o silêncio e a oração ao irmão ou irmã que cometeu o erro, mas nunca a fofoca.”

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “no sábado (5), um comunicado do Vaticano informou que Francisco vai viajar a Assis, no centro da Itália, no dia 3 de outubro para assinar uma nova encíclica sobre a fraternidade e a amizade social.”

A matéria ainda informa que “o papa argentino vai celebrar uma missa no túmulo de São Francisco de Assis e em seguida assinará o texto. "O Santo Padre deseja que a visita seja privada, sem a participação dos fiéis, devido à situação de saúde pública", diz a nota em referência à pandemia de Covid-19.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.