Foguete da SpaceX é lançado em primeira missão tripulada a partir dos EUA em nove anos

Os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken foram enviados ao espaço a bordo da SpaceX Crew Dragon, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. É a primeira missão tripulada da SpaceX, empresa de Elon Musk edit

Sputnik Brasil - O foguete da SpaceX, Crew Dragon, com astronautas da NASA, foi lançado do Centro Espacial no Cabo Canaveral, na Flórida, para a Estação Espacial Internacional, na primeira missão tripulada nos Estados Unidos em nove anos.

DETALHES A SEGUIR

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.