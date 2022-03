Foguete de nova geração da China envia 22 satélites ao espaço

Com isso, país estabelece recorde doméstico do maior número de espaçonaves lançadas por um único foguete. edit

Rádio Internacional da China - A China lançou um foguete Longa Marcha-8 para transportar 22 satélites ao espaço neste domingo, estabelecendo um recorde doméstico do maior número de espaçonaves lançadas por um único foguete.

O foguete decolou às 11h06 (horário de Beijing) no local de lançamento de Wenchang, nda Província de Hainan, no sul do país, antes de enviar os satélites para órbitas predefinidas.

Esses satélites serão utilizadosusados principalmente para serviços comerciais de sensoriamento remoto, monitoramento do ambiente marinho, prevenção de incêndios florestais e alívio de desastres.

A missão marcou o 409º voo dos foguetes transportadores Longa Marcha.

