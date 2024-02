'Foi rude', afirma Putin ao rebater declarações de Joe Biden

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Agência Sputnik - O presidente russo Vladimir Putin descreveu na quinta-feira como "rude" a declaração do presidente dos EUA, Joe Biden, dirigida a ele.

Mais cedo no dia, Biden chamou o presidente russo Vladimir Putin de "maluco desgraçado" durante sua turnê de campanha presidencial.

continua após o anúncio

"Rude", disse o presidente, ao reagir à declaração de Biden.

Putin mencionou sua declaração anterior onde disse que Biden é um presidente dos EUA mais preferível para a Rússia do que o ex-presidente dos EUA Donald Trump.

continua após o anúncio

"E julgando pelo que ele acabou de dizer, estou absolutamente certo, porque esta é uma reação adequada ao que eu disse", disse Putin, acrescentando que Biden "não pode simplesmente dizer obrigado."

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: