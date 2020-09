Folha publica reportagem sobre “desabastecimento” na Argentina com pesquisa em dois supermercados de elite em Buenos Aires

Reportagem da Folha sobre suposto desabastecimento na Argentina foi feita com pesquisa em dois supermercados no bairro mais nobre de Buenos Aires. Jornalista brasileiro residente no país contesta a reportagem edit

247 - Rogério Thomaz, jornalista brasileiro radicado em Mendonza, Argentina, contesta reportagem da Folha de S.Paulo, “Produtos somem das lojas na Argentina após congelamento”. A reportagem começa com a seguinte afirmação: “Há semanas falta iogurte natural nos mercados do bairro de Palermo, em Buenos Aires. Iogurte tem, mas só com sabor de morango, com cereais, com doce de leite”. Palermo é um dos bairros mais chique de Buenos Aires, e o texto usa falta de determinado tipo de iogurte para afirmar que há desabastecimento no país.

Thomaz escreveu em seu twitter: “É absolutamente SURREAL. @folha publicou ‘reportagem’ a partir de ‘pesquisa’ em DOIS locais em Palermo - bairro nobre de Buenos Aires onde até o ar pra respirar seria cobrado, se pudessem - dizendo que produtos estão ‘sumindo’ das prateleiras. Moro em Mendoza e não sumiu nada”.

Veja a sequência de tweets de Rogério Thomaz sobre o assunto:

