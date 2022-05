Fome nos EUA pode piorar à medida que cadeias de suprimentos pioram, segundo relatório

Apoie o 247

ICL

(Xinhua) - Os maiores preços dos supermercados prejudicaram os consumidores dos EUA, mas muitos americanos também estão lutando para encher suas cestas de compras com produtos básicos semanais, como leite, ovos e alimentos embalados, devido à escassez de mão de obra desencadeada pela pandemia e outros problemas da cadeia de suprimentos impedir que as lojas reabasteçam com rapidez e eficiência, informou a CNN na semana passada.

Isso é no nível do supermercado. Para despensas de alimentos e bancos de alimentos, "o problema fica ainda mais consequente porque eles dependem fortemente de compras de alimentos a granel subsidiados e doações de alimentos de lojas e outros fornecedores para construir suprimentos adequados para atender às necessidades da comunidade", segundo o relatório.

A Feeding America, que opera 200 bancos de alimentos em todo o país, estima que até 42 milhões de americanos (1 em 8), incluindo 13 milhões de crianças (1 em 6), podem ter vivenciado insegurança alimentar em 2021, segundo o relatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso se compara a 35 milhões de pessoas, incluindo 11 milhões de crianças em 2019, quando a taxa geral de insegurança alimentar foi a menor em mais de 20 anos, a organização sem fins lucrativos foi citada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Existe o risco de que, à medida que os alimentos fiquem mais caros e mais difíceis de estocar, a fome na América piore e afete desproporcionalmente as famílias de baixa renda por causa das desigualdades no sistema, Nancy Roman, presidente e CEO da Partnership for a Healthy America, foi citada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE