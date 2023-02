Fonte dá evidências de os EUA terem explodido os gasodutos Nord Stream após ordem de Biden

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Com base em "informações confiáveis", dois jornalistas norte-americanos veem o envolvimento direto de Washington na destruição das linhas dos gasodutos que transportavam o hidrocarboneto para a Alemanha.

Mergulhadores dos EUA com equipamento de grande profundidade participaram do exercício militar Baltops 2022 perto da ilha de Bornholm, na Dinamarca, no local em que os gasodutos Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) e Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2) explodiram, contou um participante de alto nível do treinamento em uma carta anônima recebida pelo jornalista Seymour Hersh.

Em 8 de fevereiro Hersh publicou um artigo sobre o envolvimento de Washington na minagem dos gasodutos. Segundo informações na carta, sob cobertura dos exercícios no verão europeu da OTAN, mergulhadores americanos plantaram dispositivos explosivos que foram depois detonados pelos noruegueses.

Conforme disse o autor da carta, em junho de 2022 ele participou dos exercícios da OTAN perto da ilha de Bornholm, na Dinamarca. Ele afirmou que um grupo de americanos com roupas civis foi levado de helicóptero para o local de treinamento em 15 de junho.

"Meu primeiro pensamento foi que eles pareciam um grupo de terroristas", acrescentou a testemunha, detalhando que ele considerou estranhos os penteados, bigodes e barbas, e também a falta de crachás de identificação no grupo. Eles também usavam rebreathers MK-29 com mistura de oxigênio e hélio para mergulho em grande profundidade e outros equipamentos de mergulho modernos e caros.

Os americanos declararam ter vindo para um exercício de desminagem, apesar de não trazerem qualquer equipamento destinado para esse fim. Eles teriam conversado com o vice-almirante dos EUA, e não foram para a área designada para o treinamento, estando fora por um longo tempo, disse uma fonte anônima.

"Eles deixaram o barco com seus rebreathers e desapareceram debaixo d'água por mais de seis horas. Não existe um equipamento autônomo que permita a um mergulhador ficar debaixo d'água por seis horas. Com os mais recentes sistemas militares, três ou quatro horas no máximo", apontou o autor da carta.

Os mergulhadores retornaram em seguida sem o equipamento, e um helicóptero foi os buscar mais tarde, acrescentou o autor da carta.

A decisão de detonação foi tomada pessoalmente por Joe Biden, presidente dos EUA, após nove meses de deliberações tácitas com membros do Conselho de Segurança Nacional, garante Hersh.

Enquanto isso, o jornalista John Dugan disse à Sputnik que tinha todos os motivos para confiar no autor porque "somente alguém familiarizado com o exercício Baltops 2022 e equipamentos de grande profundidade poderia ter fornecido" tais informações, dando provas em forma de fotos dos exercícios e documentos. Os dados foram recebidos em 2 de outubro e, como notou Dugan, foram escritos de um endereço de e-mail descartável.

O gasoduto Corrente do Norte 1, da Rússia para a Alemanha, foi aprovado em 2011 e funcionou até 2022, ficando parado como resultado do novo agravamento das relações russo-ocidentais provocado pelas sanções contra a Rússia em resposta à sua operação militar especial na Ucrânia. Corrente do Norte 2 ficou pronto em 2021, mas sua certificação foi adiada, sendo cancelada após 22 de fevereiro de 2022.

