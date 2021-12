Foragido de Hong Kong se torna “convidado” da “Cúpula da Democracia” de Biden

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O tumultuador da ordem social de Hong Kong, Law Kwun-chung, suspeito de crime, foragido, afirmou recentemente que recebeu um convite da parte norte-americana para discursar na chamada “Cúpula da Democracia”. A ação norte-americana é ridícula por convidar um foragido para falar na "Cúpula".

Isso revelou plenamente a tentativa dos Estados Unidos de aproveitar a “democracia” para abrigar perturbadores de Hong Kong e interferir nos assuntos internos da China. A ação também deixou clara a adoção de “critérios duplos” pelos EUA ao falar da democracia, assim como sua face real de instrumentalizar a democracia e a intenção hegemônica de reprimir outros países.

Law Kwun-chung é um integrante do movimento pró “independência de Hong Kong” e um agente anti-China apoiado pelos EUA por muitos anos. Law divulgou várias falas para incitar a separação do país e convocou os jovens de Hong Kong a ter condutas ilegais, além de ter visitado muitas vezes os EUA para coadunar com os personagens anti-China no país.

Na véspera da entrada em vigor da Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, Law fugiu para o exterior e continuou se envolvendo em atividades para perturbar a ordem social da região. Em julho de 2020, a polícia de Hong Kong o procurou pela suspeita de instigar a separação do país e conspirar com forças externas em prejuízo da segurança nacional.

Tal elemento que pretende dividir o país e sabotar a democracia de Hong Kong tem a qualificação de representar os habitantes de Hong Kong para falar sobre a “democracia” e os “direitos humanos” no cenário internacional? Se os EUA tiveram a coragem de convocar um suspeito criminoso a discursar no seu palco, por que não deram vozes aos participantes do ataque ao Capitólio em janeiro deste ano?

Com o convite a autoridades de Taiwan para participar da “Cúpula da Democracia” e um suspeito de crimes para proferir discursos, os EUA estão provocando confrontos ideológicos e formando seu novo grupo de interesses através desse evento, com o objetivo de isolar e atacar a China.

Essas conspirações, porém, não terão seus resultados desejados, porque os fatos comprovaram há muito tempo que os EUA nunca prestaram atenção real à democracia e direitos humanos dos moradores de Hong Kong e sempre pensaram somente em proteger os próprios interesses.

Atualmente, a situação geral de estabilidade e desenvolvimento de Hong Kong é firme. Os habitantes da região desfrutam mais do que nunca da garantia de sua democracia e direitos humanos. A “Cúpula da Democracia”, organizada pelos EUA, fracassará e só se tornará um motivo de risada para a comunidade internacional.