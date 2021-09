Força Aérea de Israel ataca sul da Faixa de Gaza (VÍDEOS)

A Força Aérea israelense atingiu a área de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, nesta segunda-feira (6), informou o jornal The Jerusalem Post. edit

Sputnik - Em meados de maio, Israel e o Hamas haviam se envolvido em um confronto feroz que durou 11 dias e terminou em 20 de maio com um cessar-fogo mediado pelo Egito.

Vídeo de Gaza do referido ataque da FDI [Forças de Defesa de Israel] contra um local do Hamas perto de Khan Younis.​

Após o fim do ataque, as FDI confirmaram nas redes sociais a operação, dizendo que a ação atingiu um complexo de desenvolvimento de mísseis do Hamas e um canteiro de obras supostamente usado para túneis, em resposta ao que as FDI alegam serem balões incendiários lançados de Gaza que provocaram três incêndios no sul de Israel.

​Outro ângulo do ataque da FDI perto de Khan Younis, no sul de Gaza

Vários vídeos surgiram nas redes sociais mostrando as explosões e as consequências dos ataques aéreos. Em alguns vídeos, são visíveis as alegadas explosões secundárias após o ataque aéreo, com as quais alguns meios de comunicação sugerem que o alvo era um esconderijo de mísseis pertencentes à ala militar do Hamas.

Gaza esta noite

Segundo a mídia, pelo menos três incêndios eclodiram no Conselho Regional de Sha'ar Hanegev, no sul de Israel e limitado a oeste pela Faixa de Gaza, nesta segunda-feira (6). Os incêndios teriam sido causados por balões incendiários lançados a partir de Gaza.​

Conflito em maio

Em maio, foram realizados cerca de 1.500 ataques aéreos contra alvos na Faixa de Gaza que, de acordo com as FDI, visaram combatentes do Hamas e suas instalações. Por sua vez, o braço militar do Hamas disparou mais de 4.300 foguetes e projéteis de morteiro contra Israel durante os 11 dias do confronto.

Como resultado desse confronto, 219 palestinos morreram e 1.530 ficaram feridos. Do lado israelense, 12 pessoas faleceram e 50 ficaram feridas.