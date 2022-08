Forças Armadas da China continuam de prontidão para agir caso Pelosi tente chegar a Taiwan

Apoie o 247

247 - A intensidade da situação no Estreito de Taiwan aumentou drasticamente à medida que a presença militar da China, dos EUA e da ilha de Taiwan continua aumentando, depois que a mídia dos EUA e de Taiwan divulgou que a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, vai visitar a ilha na noite desta terça-feira (2), o que representa uma grave provocação e violação à soberania e integridade territorial da China. Esta provocação seria recebida com severas contramedidas dos militares chineses, informa o Global Times.

De acordo com o site da Administração de Segurança Marítima da China, a Administração de Segurança Marítima de Shandong emitiu um aviso de navegação, dizendo que o porto de Weifang, no Mar de Bohai, conduzirá fogo real das 15h às 24h do dia 3 de agosto. A Província de Guangdong, no sul da China, também emitiu um alerta de navegação devido à realização de treinamento militar em partes do Mar da China Meridional de terça a sábado.

Citando "oficiais", a mídia de Taiwan disse na segunda-feira que Pelosi deve pousar em Taipei na noite de terça-feira e passar a noite em Taipei no hotel Grand Hyatt, no distrito de Xinyi. A CNN também divulgou informações semelhantes, dizendo que "Pelosi deve visitar Taiwan como parte de sua turnê pela Ásia".

O Comando Militar da Província de Fujian, vizinha de Taiwan, postou vídeos e fotos nesta terça-feira sobre um exercício de tiro ao vivo, que visa "testar a capacidade geral de combate sob condições complexas". Ele disse que a unidade de mísseis Minuteman, unidade de artilharia antiaérea, unidade de radar e outras unidades de combate participaram do exercício.

Citando uma fonte anônima, a Reuters informou nesta terça-feira que várias aeronaves do Exército de Libertação Popular da China voaram perto da "linha mediana" do Estreito de Taiwan na manhã desta terça-feira (horário local).

Até o meio-dia de terça-feira, os voos nos aeroportos de várias cidades da província de Fujian, incluindo Xiamen, Fuzhou e Quanzhou, foram parcialmente cancelados, segundo a Xiamen Airlines, citando o controle de tráfego regional.

Postando fotos de satélite, alguns internautas no Twitter e Weibo disseram que o porta-aviões da China Liaoning deixou Qingdao no leste da China em 31 de julho em direção ao sul, e o Shandong deixou Sanya no sul da China em 1º de agosto, indo para o norte, especulando se eles vão conduzir duas operações no Estreito de Taiwan.

Alguns analistas disseram que, como a aeronave de Pelosi pode entrar na auto-reivindicada "zona de identificação de defesa aérea" de Taiwan ao longo da costa leste de Taiwan depois de partir da Malásia, os navios chineses do continente apareceram mais cedo para ocupar posição e estão monitorando de perto a rota de Pelosi.

Enquanto isso, o USS Ronald Reagan supostamente escoltando Pelosi também está se aproximando da ilha de Taiwan. Um think tank com sede em Pequim, a Iniciativa de Sondagem da Situação Estratégica do Mar da China Meridional, disse que o grupo de ataque do porta-aviões USS Reagan já está em águas próximas a leste do Canal Bashi, a água entre a ilha filipina e Taiwan.

O navio de assalto anfíbio USS Tripoli também está perto da ilha japonesa de Okinawa e o navio de assalto anfíbio USS America está implantado em Sasebo, no Japão, segundo o Nikkei. A mídia observou que a Força Aérea dos EUA enviou dois HC-130J Combat King II para Okinawa de Anchorage, Alasca, juntamente com vários KC-135 Stratotankers.

As autoridades de Taiwan também estão se preparando para a potencial crise causada pela visita de Pelosi. A mídia local da ilha informou na terça-feira que os militares da ilha entraram em um "período de preparação de combate aprimorado" especial de 3 dias da manhã de terça-feira ao meio-dia de 4 de agosto, mas o nível de prontidão de combate permanece não ajustado ao período de paz.

Os militares também enviaram oito caças da série Mirage para a base da força aérea em Taitung, aumentando o número total de Mirage de 4 para 12 na base. Além disso, a base de Chiayi enviou o grupo de resgate aéreo de helicópteros da ilha, apelidado de "gaivotas", estacionado em Taitung.

