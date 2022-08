Forças Armadas da China vão conduzir 'regularmente' exercícios nas águas de Taiwan

De agora em diante, os navios e aeronaves de guerra do Exército de Libertação Popular vão conduzir regularmente exercícios ao leste da chamada 'linha mediana' do estreito de Taiwan edit

Sputnik - O Exército de Libertação Popular chinês vai a partir de agora conduzir "regularmente" exercícios ao leste da chamada "linha mediana" do estreito de Taiwan, diz um artigo publicado pela Televisão Central da China no domingo (7).

"De agora em diante, os navios e aeronaves de guerra do Exército de Libertação Popular vão conduzir regularmente exercícios ao leste da chamada 'linha mediana' do estreito de Taiwan."

No artigo salienta-se que os exercícios militares da China demonstraram que as "chamadas águas territoriais taiwanesas não existem, Taiwan faz parte da China, enquanto a Marinha chinesa atua nas suas próprias águas territoriais".

Segundo comunicou anteriormente o Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular chinês, a China prosseguiu no domingo (7) com exercícios perto da costa de Taiwan, de acordo com o plano previsto.

Os exercícios de grande escala com mísseis, aviação e navios militares começaram formalmente na quinta-feira (4). As manobras, anunciadas em resposta à visita a Taipé da presidente da Câmara dos Representantes norte-americana Nancy Pelosi, se iniciaram em 4 de agosto em seis zonas das águas em torno da ilha. Anteriormente, tinha sido comunicado que os exercícios vão acabar no domingo (7) às 12h00 no horário local.

