Forças civis de resgate chinesas partem para a Turquia

Rádio Internacional da China - Várias equipes civis de resgate chinesas, com 118 membros, acompanhadas de 4 cães de resgate e 300 conjuntos de equipamentos profissionais, dirigiram-se para as áreas atingidas pelos terremotos na Turquia. No dia 6 de fevereiro, o país foi atingido por dois terremotos de magnitude 7,8.

Dez equipes chegam à Turquia nesta quinta-feira (9) para realizar o trabalho de resgate e assistência pós-desastre.

