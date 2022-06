Forças da Rússia abatem 8 drones ucranianos

Também foram interceptados quatro mísseis, de acordo com o Ministério da Defesa russo edit

Agência Sputnik - As forças russas destruíram nas últimas 24 horas militares e armamento ucranianos, incluindo drones, relatou o Ministério da Defesa da Rússia.

Os sistemas de defesa antiaérea russos abateram nas últimas 24 horas um avião, um helicóptero e oito drones, relatou no sábado (18) o Ministério da Defesa da Rússia.

"As forças de defesa antiaérea russas abateram um avião Su-25 ucraniano perto da localidade de Kamyshevakha e um helicóptero Mi-24 da Força Aérea da Ucrânia perto de Arkhangelsk, na República Popular de Donetsk", disse Igor Konashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa russo, acrescentando que os oito drones foram derrubados nas regiões de Kherson, Carcóvia e Zaporozhie.

Além disso, foram interceptados quatro mísseis Tochka-U e 24 foguetes Uragan, contou Konashenkov.

Usando mísseis de longo alcance, as forças russas eliminaram quatro pelotões ucranianos equipados com obuseiros M777 dos EUA e quatro pelotões equipados com lança-foguetes Grad, continuou o ministério.

"Mísseis ar-ar de alta precisão atingiram 12 posições de fogo de unidades de artilharia das Forças Armadas da Ucrânia, incluindo quatro pelotões de lançadores múltiplos de foguetes Grad perto de Avdeevka, Keramik e Zhelannoe, e quatro pelotões de obuseiros M777 de 155 mm perto de Lastochkino, Ocheretino, Vodyanoe e Zhelannoe, na República Popular de Donetsk", detalhou o representante do Ministério da Defesa da Rússia.

Segundo Igor Konashenkov, por meio de mísseis de longo alcance de baseamento aéreo e terrestre, foram destruídos armazéns de combustível e refinarias petrolíferas perto de Kremenchug e Lisichansk, usados para abastecer as forças ucranianas em Donbass.

Enquanto isso, as forças de mísseis e a artilharia russafs destruíram 310 nacionalistas e dez tanques do adversário, acrescentou Konashenkov.

"As Forças de Mísseis e a artilharia atingiram 180 áreas de concentração de armas e equipamentos militares, 16 postos de comando, além de 32 posições de fogo de unidades de artilharia e morteiros das Forças Armadas da Ucrânia. Os ataques eliminaram mais de 310 nacionalistas, dez tanques e outros veículos de combate blindados, três veículos lançadores de foguetes múltiplos Grad, nove peças de artilharia de campanha e 14 veículos especiais."

De acordo com o representante do Ministério da Defesa da Rússia, mais de 160 nacionalistas ucranianos foram eliminados pela aviação tática e das Forças Terrestres russas. A aviação destruiu igualmente um sistema de defesa antiaérea Buk M-1, cinco veículos lançadores múltiplos de foguetes Grad, seis tanques e outros veículos de combate blindados, oito armas de artilharia de campanha, seis veículos especiais e três depósitos de munição na República Popular de Lugansk.

"No total, desde o início da operação militar especial, foram destruídos 206 aviões, 132 helicópteros, 1.241 veículos aéreos não tripulados, 343 sistemas de defesa antiaérea, 3.613 tanques e outros veículos de combate blindados, 547 lançadores múltiplos de foguetes, 2.032 peças de artilharia de campanha e morteiros, bem como 3.687 veículos militares especiais", resumiu o tenente-general russo.

