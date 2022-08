Forças da Rússia destroem dois helicópteros ucranianos e sistema de mísseis, diz Rússia

Militares russos destruíram um lançador do sistema de foguetes HIMARS e um depósito de munições para este armamento, disse o representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia edit

Apoie o 247

ICL

Agência Sputnik - No decorrer da operação especial na Ucrânia, os militares russos destruíram um lançador do sistema de foguetes HIMARS e um depósito de munições para este armamento, disse neste sábado (13) o representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia, tenente-general Igor Konashenkov.

"Na área de Kramatorsk, na República Popular de Donetsk foram destruídos um lançador HIMARS e depósitos com munições", disse ele.

Por meio de um ataque de mísseis na área de uma estação ferroviária na região de Carcóvia foram eliminados mais 70 militares das tropas ucranianas, 300 ficaram feridos, além disso, foi bloqueado o tráfego nessa seção da ferrovia, informou o Ministério da Defesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A entidade da Defesa russa declarou aos jornalistas neste sábado (13) que as tropas russas e aliadas eliminaram cerca de 170 nacionalistas na República Popular de Donetsk (RPD).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ataques de alta precisão da Força Aeroespacial da Rússia contra um local de destacamento temporário da 10ª Brigada de Assalto à Montanha na área do povoado de Pereezdnoe, na RPD, eliminaram até 170 nacionalistas e 12 unidades de equipamento militar", relata o ministério.

Ressalta-se que meios da defesa antiaérea da Rússia derrubaram nas últimas 24 horas quatro drones ucranianos nas regiões de Nikolaev e Carcóvia, bem como quatro foguetes HIMARS na área de Novaya Kakhovka, na região de Kherson.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério da Defesa da Rússia informou ainda aos jornalistas que as forças aliadas libertaram na totalidade o povoado de Peski, na República Popular de Donetsk.

Konashenkov destacou que as Forças Armadas da Rússia eliminaram dois helicópteros Mi-24 da Força Aérea da Ucrânia em um heliporto na região de Nikolaev.

No decorrer dos combates de contrabateria, as forças russas suprimiram na RPD dois pelotões de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes Grad.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No total, desde o início da operação militar especial, foram eliminados: 267 aviões, 148 helicópteros, 1.736 drones, 365 sistemas de defesa antiaérea, 4.297 tanques e outros veículos blindados de combate, 798 lançadores múltiplos de foguetes, 3.295 peças de artilharia de campanha, entre as quais morteiros, bem como 4.858 veículos militares especiais, informou o Ministério da Defesa russo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.