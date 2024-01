Forças de Defesa de Israel atingem alvos do Hezbollah após ataques do Líbano

Autoridades mundiais temem a escalada no conflito na região, temendo um combate aberto entre Israel e as forças do Hezbollah edit

Sputnik Brasil - As Forças de Defesa de Israel (FDI) relataram neste sábado (27) vários lançamentos de foguetes do Líbano para o norte de Israel e disseram que caças israelenses atingiram alvos do Hezbollah no sul do Líbano em retaliação.

"Após as sirenes que soaram hoje no norte de Israel sobre a infiltração de uma aeronave hostil, o sistema de defesa aérea das FDI interceptou com sucesso um alvo aéreo suspeito em território libanês suspeito de estar se aproximando do território israelense", disse o Exército de Israel em seu canal no Telegram.

"Ao longo do dia, numerosos lançamentos foram identificados cruzando o Líbano para o norte de Israel... Hoje cedo, caças das FDI atingiram vários alvos terroristas do Hezbollah no Líbano, incluindo um posto militar e um complexo usado por terroristas do Hezbollah nas áreas de Blida e Marwahin. Infraestrutura terrorista adicional foi atingida na área de Aita al-Shaab", disse as FDI

Autoridades mundiais temem a escalada no conflito na região, temendo um combate aberto entre Israel e as forças do Hezbollah.

