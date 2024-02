Forças de Israel bombardeiam o Nasser, maior hospital do sul da Faixa de Gaza

Apoie o 247

247 - Forças militares de Israel bombardearam o hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza. A denúncia partiu do perfil Palestina Hoy, na rede social X. Dando continuidade ao genocídio no Oriente Médio, o governo israelense havia dado ordens para que unidade hospitalar fosse evacuada. Além de feridos, o local tem abrigado desalojados do conflito.

Em meio a disparos, com o uso de um drone com um alto-falante, o exército israelense alertou os civis a deixarem o complexo. Autoridades do hospital afirmam que atiradores israelenses mataram várias pessoas nas redondezas nos últimos dias.

Representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o território palestino, Rik Peeperkorn alertou para as consequências de uma operação militar na cidade, que abriga 1,5 milhão de desalojados. Seria uma catástrofe incomensurável, que expandiria ainda mais o desastre humanitário para além da imaginação, disse ele.

Mais ao sul, em Rafá, parte dos palestinos decidiu se deslocar mais uma vez, agora para áreas no centro da Faixa de Gaza. A população de Gaza segue sob ataque, ao mesmo tempo que aumenta a pressão internacional para Israel não atacar Rafá.

Forças de Israel iniciara os ataques no território palestino em 7 de outubro do ano passado. Mais de 28 mil pessoas morreram desde então, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

* Com informações da Reuters

URGENTE: Israel bombardea el hospital Naser, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza ahora. — Palestina Hoy (@HoyPalestina) February 15, 2024

