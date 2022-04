Forças de ocupação israelenses deixam mais 19 palestinos feridos em al-Aqsa

Apoie o 247

247, com PressTV - Pelo menos 19 palestinos ficaram feridos em confrontos quando colonos israelenses invadiram o complexo da Mesquita de al-Aqsa na Cidade Velha ocupada de al-Quds sob a proteção das forças militares israelenses, no mais recente ato de provocação contra o local sagrado.



Os colonos entraram no complexo na manhã de domingo em meio a um pesado destacamento militar de soldados israelenses para marcar o feriado da Páscoa.



A ocasião religiosa judaica coincide com o mês de jejum muçulmano do Ramadã, numa época em que milhares de muçulmanos, predominantemente palestinos, costumam ficar no local sagrado para adoração dia e noite.

Vídeos que circulam online mostram palestinos jogando pedras e fogos de artifício e forças israelenses lançando gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral.



A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS) disse que seus médicos trataram pelo menos 17 feridos após o ataque israelense ao local sagrado, dos quais três foram internados no hospital.

Husein el Sheij, um líder da Autoridade Palestina de Mahmud Abas, pediu à comunidade internacional "que acabe com a agressão flagrante" contra a Esplanada das Mesquitas.

Na sexta-feira, mais de 150 palestinos ficaram feridos em um ataque das forças de ocupação no local sagrado.

