Forças israelenses atacam palestinos no funeral de jornalista da Al Jazeera

Apoie o 247

ICL

247 - As forças de ocupação israelenses atacaram palestinos que carregavam o caixão da jornalista da Al Jazeera Shireen Abu Akleh, morta nesta quarta-feira, 11. A repórter era uma referência do jornalismo, conhecida em todo o mundo árabe. Uma testemunha do ataque acusa Israel de ter premeditado o assassinato da jornalista, que foi baleada na cabeça.

Imagens divulgadas pela Al Jazeera mostram as forças israelenses avançando contra e agredindo as pessoas que carregavam o caixão da jornalista.

Veja:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Urgente: Israel ataca el funeral de la periodista Shereen Abu Aqleh. pic.twitter.com/xxT3IVVOaA CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) May 13, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE