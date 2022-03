Forças israelenses matam três palestinos na Cisjordânia ocupada

Apoie o 247

247, com Al Jazeera - As forças israelenses mataram três palestinos na Cisjordânia ocupada, incluindo um suspeito de realizar um ataque com faca.



O menor Sanad Abu Attiyeh, 17, e Yazeed al-Saadi, 23, foram mortos a tiros durante um ataque do exército israelense a um campo de refugiados em Jenin nesta quinta-feira, 31, informou o Ministério da Saúde palestino.

Em Jenin, outros 15 palestinos foram feridos por munição durante o ataque do exército, segundo relatos da mídia local, com pelo menos três em estado crítico.

A operação conjunta desta manhã em Jenin tinha como objetivo prender palestinos suspeitos de conexão com o ataque que matou cinco israelenses em Bnei Brak na terça-feira, 29, disse a Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês).

O exército israelense também atirou e matou um palestino que realizou um ataque com faca perto do assentamento ilegal de Gush Etzion, ao sul da cidade de Belém, ferindo quatro israelenses, no início da quinta.



O homem foi identificado como Nidal Jumaa Jaafra, 30, da vila de Tarqoumya, perto de Hebron, no sul da Cisjordânia ocupada.

Em um incidente separado, um israelense foi gravemente ferido na quinta depois que um palestino o esfaqueou em um ônibus na Cisjordânia.

Cerca de 11 israelenses, incluindo três policiais, foram mortos em três ataques separados dentro de Israel por palestinos em uma onda de violência não vista há anos.

