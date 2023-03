Forças militares russas avançam na Ucrânia com cerco militar em Bakhmut

Apoie o 247

247 - A Rússia bombardeou dezenas de assentamentos ao longo da frente oriental nas últimas 24 horas, disseram os militares ucranianos na quarta-feira.

O presidente ucraniano, Voldoymyr Zelenskiy, disse na noite de terça-feira (14), que os comandantes militares eram unanimemente a favor da defesa da linha de frente oriental, incluindo a cidade em ruínas de Bakhmut, que está sob cerco da Rússia há meses, informa a Reuters.

Zelensky disse que a prioridade é defender Bakhmut e romper o cerco russo.

O presidente ucraniano demitiu os governadores de três regiões: Lughansk no leste, Odessa no Mar Negro e Khmelnytskyi. Nenhuma razão foi dada no anúncio das medidas.

A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Malyar, disse que a Rússia está "na ofensiva" em toda a frente na região leste de Donetsk, com batalhas também ocorrendo em torno de Kreminna e outras cidades ao norte de Bakhmut.

