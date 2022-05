Forças naval e aérea da China conduzem manobras nas águas a leste e sudoeste de Taiwan

Apoie o 247

Sputnik - O Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular (ELP) da China realizou exercícios militares nas águas a leste e sudoeste da costa da ilha de Taiwan.

De acordo com o Ministério da Defesa da China, as manobras, que ocorreram entre os dias 6 e 8 de maio, contaram com a participação das forças naval e aérea.

Além disso, informou que, durante as manobras, as forças chinesas elevaram a preparação de combate dos diferentes tipos de tropas em operações de armas combinadas.

Ao todo, participaram 31 aeronaves militares chinesas, incluindo bombardeiros, aviões antissubmarino e helicópteros Ka-28.

Taiwan, considerada pela China como seu próprio território, está realizando um programa de modernização militar, com apoio total dos EUA.

A ilha é governada por sua própria administração desde que a guerra civil terminou na China continental, em 1949. Pequim afirma ser a favor de uma reunificação pacífica, mas prometeu retaliar se Taipé se declarar formalmente independente. Vale destacar que Pequim tem alertado Washington contra armar a ilha, pois considera tal interferência uma violação do princípio de Uma Só China e intromissão em seus assuntos domésticos.

