Forças russas atacam região ucraniana de Donetsk

Zelenskiy: "Temos que nos defender, temos que responder a todas as formas de terror, a todas as instâncias de bombardeio -- bombardeio feroz que não para por um único dia" edit

Apoie o 247

ICL

KIEV (Reuters) - Forças ucranianas relataram bombardeios russos pesados ​​e tentativas de avanço em várias cidades em Donetsk, região no leste da Ucrânia que se tornou o foco principal da guerra de quase seis meses, mas disseram que repeliram muitos dos ataques.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia também relatou bombardeios russos em mais de uma dúzia de cidades na frente sul -- particularmente a região de Kherson, controlada em grande parte pelas forças russas, mas onde as tropas ucranianas estão capturando território.

Muita atenção tem sido dada à usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, em meio a temores de uma catástrofe devido a novos bombardeios nos últimos dias, pelos quais Rússia e Ucrânia trocam acusações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu o estabelecimento de uma zona desmilitarizada no entorno da usina, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, alertou que os soldados russos que atirarem na maior usina nuclear da Europa ou a usarem como base para atirar se tornarão um "alvo especial" das forças ucranianas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A usina de Zaporizhzhia controla a margem sul de um vasto reservatório no rio Dnipro. As forças ucranianas que controlam as cidades na margem oposta estão sob intenso bombardeio do lado russo.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que busca inspecionar a usina, alertou sobre um desastre nuclear, a menos que os combates cessem. Especialistas nucleares temem que os combates possam danificar os tanques de combustível ou os reatores da usina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zelenskiy disse que a Ucrânia muitas vezes propôs diferentes formatos à liderança russa para negociações de paz, sem progresso.

"Portanto, temos que nos defender, temos que responder a todas as formas de terror, a todas as instâncias de bombardeio -- bombardeio feroz que não para por um único dia", disse ele em comentários em vídeo no domingo.

LESTE E SUL

Kiev tem dito há semanas que está planejando uma contraofensiva para recapturar Zaporizhzhia e a província vizinha de Kherson, a maior parte de território que a Rússia conquistou após a invasão de 24 de fevereiro e ainda mantém.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O comando militar da Ucrânia disse no domingo que soldados russos continuavam sem sucesso a atacar posições ucranianas perto de Avdiivka, que, desde 2014, se tornou um dos postos avançados das forças ucranianas perto de Donetsk.

O especialista militar ucraniano Oleg Zhdanov disse que a situação é particularmente difícil em Avdiivka e cidades próximas, como Pisky.

"Temos poder de artilharia insuficiente e nossas forças estão pedindo mais apoio para defender Pisky", disse ele em um vídeo postado online. "Mas a cidade está basicamente sob controle ucraniano."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.