Sputnik - Mais cedo, o governador da região de Kursk, na Rússia, relatou vários ataques em passagens da fronteira perpetrados pelo lado ucraniano. Os ataques com morteiros e pequenas armas de fogo ainda não causaram vítimas, disse o governador.

O Ministério da Defesa da Rússia alertou que as forças armadas russas lançarão ataques contra "centros de tomada de decisão" ucranianos, incluindo Kiev, se a Ucrânia não parar de tentar atingir o território russo. O ministério acrescentou que, até agora, Moscou evitou atingir esses centros, mas essa política pode mudar.

A Rússia anunciou sua decisão de reduzir drasticamente suas atividades militares perto de Kiev depois de fazer tal progresso nas últimas conversas bilaterais pessoais com a Ucrânia, que ocorreram em Istambul em 29 de março. Moscou explicou que os principais tomadores de decisão, que podem tomar a decisão final nas negociações de paz, moram em Kiev e, portanto, a cidade deve ser poupada de quaisquer hostilidades no futuro próximo.

O anúncio do Ministério da Defesa ocorre na sequência de vários incidentes, nos quais as Forças Armadas da Ucrânia realizaram ataques em território russo. O governador da região de Kursk, Roman Starovoit, informou que uma passagem de fronteira foi bombardeada do lado da Ucrânia em 9 de abril e que a posição dos morteiros foi suprimida quando o lado russo respondeu ao fogo. Starovoit também disse que um grupo de guardas de fronteira russos foi alvo de tiros de armas leves do lado ucraniano em 13 de abril. Não houve vítimas entre os russos em ambos os incidentes.

Em um incidente separado, dois helicópteros de combate ucranianos Mi-24 (nome da OTAN: Hind) violaram o espaço aéreo russo voando extremamente baixo e atingiram um depósito de combustível localizado perto da cidade de Belgorod, não muito longe da fronteira, em 1º de abril. Moscou condenou o ataque, observando que ele complica as negociações de paz em andamento com Kiev que podem levar ao fim da operação militar especial russa na Ucrânia.

A Rússia lançou sua operação militar especial em 24 de fevereiro, após um pedido das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, que foram bombardeadas pelas forças armadas ucranianas por oito anos. O presidente Vladimir Putin descreveu os objetivos da operação como a proteção dos cidadãos do Donbass -- que estavam sendo submetidos ao "genocídio" pelas forças de Kiev -- bem como a desmilitarização e a "desnazificação" da Ucrânia.

