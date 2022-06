Forças russas avançam na conquista do leste da Ucrânia

Operação militar se concentra agora na cidade de Lysychansk, vizinha de Severodonetsk que caiu em poder dos russos no sábado edit

247 - As forças russas estão combatendo nesta segunda-feira (27) para assumir o controle de Lysychansk, a última grande cidade ainda em poder de tropas ucranianas na província oriental de Lughansk, informa a Reuters.

Em uma vitória da campanha do Kremlin, a cidade gêmea de Lysychansk, Severodonetsk, palco de encarniçados combates, caiu em poder das forças pró-Rússia no sábado (25). Mísseis russos também atingiram Kiev pela primeira vez em semanas no domingo, ataques condenados pelo presidente dos EUA, Joe Biden, como "barbárie".

A agência de notícias Tass citou no domingo uma autoridade da República Popular de Lughansk (RPL) dizendo que as forças de Moscou entraram em Lysychansk de cinco direções e estão isolando as tropas ucranianas.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse que as forças russas estavam usando artilharia para tentar isolar Lysychansk do sul, mas não mencionou a entrada de tropas russas nem das forças da RPL na cidade.

Enquanto isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a afirmar na noite do domingo (26) que seu país precisa de um sistema de defesa aérea moderno para deter mísseis russos.

Os Estados Unidos devem anunciar esta semana a compra de um avançado sistema de defesa antimísseis terra-ar de médio a longo alcance para a Ucrânia, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters.

Durante a cúpula do G7, na Alemanha, Biden chamou os ataques de domingo em Kiev como atos de "barbárie".

