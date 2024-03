Apoie o 247

TASS - As forças armadas russas continuam ocupando posições vantajosas na área de Avdeyevka, conforme relatado pelo Ministério da Defesa.

"Em Avdeyevka, o destacamento militar russo central continuou a ocupar linhas e posições mais vantajosas, derrotando as tropas e equipamentos da 107ª brigada de defesa territorial ucraniana perto de Tonenkoye da República Popular de Donetsk. Oito contra-ataques por grupos de assalto das 24ª brigada mecanizada, 3ª brigada de assalto e 25ª brigada aerotransportada foram repelidos perto de Petrovskoye, Leninskoye e Orlovka na República Popular de Donetsk," disse o ministério, acrescentando que o inimigo perdeu cerca de 160 soldados, cinco veículos blindados de combate, incluindo um veículo de combate de infantaria Bradley fabricado nos EUA e um obuseiro Msta-B.

Além disso, as forças armadas russas atacaram as tropas e equipamentos ucranianos em 112 áreas ao longo do dia, informou o Ministério da Defesa russo.

Área de Kherson

As forças armadas russas eliminaram mais de 60 soldados ucranianos na área de Kherson nas últimas 24 horas e destruíram um depósito de munições inimigo, informou o Ministério da Defesa.

"Na área de Kherson, o grupo de combate Dnieper da Rússia derrotou as tropas e equipamentos da 118ª brigada mecanizada ucraniana, da 35ª brigada de fuzileiros navais e da 126ª brigada de defesa territorial perto de Ivanovka na Região de Kherson e Rabotino, Malaya Tokmachka na Região de Zaporozhye. As perdas ucranianas foram cerca de 60 soldados, três veículos e um depósito de munições", dizia o comunicado.

Área de Donetsk

As forças armadas ucranianas perderam cerca de 270 soldados e 16 unidades de equipamento na área sul de Donetsk ao longo do último dia, informou o Ministério da Defesa russo.

"Na área sul de Donetsk, o grupo de combate Leste da Rússia derrotou a 72ª brigada mecanizada ucraniana, 58ª brigada de infantaria motorizada e a 121ª brigada de defesa territorial perto de Novodonetskoye, Ugledar e Staromayorskoye da República Popular de Donetsk. As perdas inimigas foram de até 270 soldados, dois tanques, dois veículos de combate de infantaria, três veículos blindados, sete veículos, um obus autopropulsado Paladin fabricado nos EUA e um obus Msta-B", disse o ministério.

