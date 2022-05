Forças russas lutam para cercar ucranianos no leste

Apoie o 247

Reuters - A Rússia bombardeou mais de 40 cidades na região leste de Donbass, na Ucrânia, destruindo quase uma dúzia de arranha-céus, disseram autoridades nesta quinta-feira (26), enquanto as forças de Moscou tentavam cercar seus inimigos ucranianos, superando-os em número em alguns lugares.

A Rússia está tentando estabelecer o controle total do Donbass. A região industrial compreende as províncias de Lughansk e Donetsk.

A Rússia enviou milhares de soldados para a região, atacando de três lados na tentativa de cercar as forças ucranianas que se mantêm na cidade de Sievierodonetsk e sua gêmea, Lysychansk. Sua queda deixaria toda a província de Lughansk sob controle russo, um dos principais objetivos do Kremlin.

"Tudo agora está focado no Donbass", disse o assessor do Ministério do Interior ucraniano, Vadym Denisenko, em um briefing.

Ele disse que a situação estava muito tensa, pois 25 grupos táticos do batalhão russo tentaram cercar as forças ucranianas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy disse que as tropas russas superam em número as forças ucranianas em algumas partes do leste e Kiev vem tentando, sem sucesso, organizar uma troca de prisioneiros com Moscou.

O número de prisioneiros de guerra ucranianos detidos nas autoproclamadas Repúblicas Populares de Lughansk e Donetsk, apoiadas pela Rússia, está aumentando diariamente, disse o oficial de Lughansk, Rodion Miroshnik.

"Há muitos prisioneiros", disse Miroshnik. "Agora o número total na região é de 8.000. Isso é muito, e literalmente centenas estão sendo adicionadas todos os dias."

A Reuters não conseguiu confirmar de forma independente os relatórios de campo de batalha de ambos os lados.

Enquanto a Rússia busca solidificar seu domínio sobre o território que conquistou, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto simplificando o processo para residentes de distritos recém-capturados adquirirem cidadania e passaporte russos.

