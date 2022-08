Fornecimento de gás pelo Nord Stream é interrompido por três dias "devido ao início dos reparos das unidades"

O fluxo físico de gás via Nord Stream no ponto de recebimento no alemão Greifswald parou completamente desde as 04h00, horário de Moscou, nesta quarta-feira (31) edit

TASS - O fornecimento de gás via Nord Stream está totalmente interrompido há três dias devido ao início dos reparos da única unidade compressora de gás que permanece em operação na estação de compressão de Portovaya, de acordo com os dados fornecidos pelos operadores alemães de gasodutos Opal e Nel.

O fluxo físico de gás via Nord Stream no ponto de recebimento no alemão Greifswald parou completamente desde as 04:00, horário de Moscou, nesta quarta-feira (31). Dados da Nord Stream AG, operadora da Nord Stream, também confirmam a queda no bombeamento de gás para zero.

A Gazprom havia relatado anteriormente que o bombeamento de gás via Nord Stream seria interrompido das 04:00, horário de Moscou, em 31 de agosto, às 04:00, horário de Moscou, a 3 de setembro. Dados da Nord Stream AG mostraram que as indicações de transporte de gás caíram para quase zero a partir de 03h00, horário de Moscou nesta quarta-feira.

A suspensão é necessária para trabalhos de manutenção preventiva na unidade. Conforme destacou a Gazprom, a Siemens precisa fazer essa manutenção da unidade a cada 1.000 horas. Se os trabalhos forem concluídos e não houver falhas técnicas nos equipamentos, o transporte de gás será restabelecido para 33 milhões de metros cúbicos por dia.

Desde 27 de julho, o gasoduto Nord Stream opera com 20% de sua capacidade máxima devido ao desligamento de várias turbinas a gás. Uma das turbinas, fabricada no Canadá pela Siemens Energy, foi enviada a Montreal para reparos. Devido às sanções de Ottawa contra Moscou, o fabricante inicialmente se recusou a devolver o equipamento reparado à Alemanha, mas após inúmeras solicitações, ainda assim decidiu devolvê-lo. Em 25 de julho, a Gazprom anunciou o desligamento forçado de outro motor de turbina a gás na estação de compressão de Portovaya devido ao fim do intervalo de revisão.

Assim, apenas uma turbina permanece em operação.

