Forte e independente, Rússia seguirá política que atenda aos seus interesses, diz Putin

Sputnik - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reafirmou a independência e a autonomia do país no cenário internacional durante discurso realizado neste domingo (21) sobre o Dia da Bandeira, que se celebra nesta segunda-feira, 22 de agosto.

Putin exaltou a bandeira tricolor e disse que a Rússia seguirá fiel aos valores tradicionais, não permitindo que ditames externos interfiram no posicionamento internacional da nação.

"A Rússia é uma potência mundial forte e independente. No cenário internacional, estamos comprometidos em buscar apenas políticas que atendam aos interesses vitais de nossa pátria", disse Putin em discurso.

"A bandeira nacional simboliza nossa fé em nossos valores tradicionais de que nunca abriremos mão — verdade e justiça, solidariedade e misericórdia e respeito pela história ininterrupta de séculos da Rússia —, as conquistas e vitórias de nossos ancestrais que nos inspiram a cuidar e a defender nossa pátria e o fato de que nunca vamos permitir qualquer hegemonia estrangeira ou ditame internacional", afirmou o presidente.

Segundo ele, é por isso que o desejo de viver de acordo com a própria vontade e escolher seu próprio caminho "se tornou parte do código genético do povo da Rússia".

Putin lembrou que a bandeira russa, hasteada no primeiro navio de guerra da Rússia há mais de três séculos, permaneceu como símbolo do país em períodos difíceis e desafiadores e entrou firmemente na vida dos cidadãos russos como parte integrante do Estado russo e como uma marca de unidade e prontidão do povo para defender os interesses nacionais.

O Dia da Bandeira do Estado da Federação Russa é comemorado anualmente na Rússia em 22 de agosto.

