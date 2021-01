Forte explosão faz prédio desmoronar no centro de Madri

Causa do incidente ainda é desconhecida, mas as suspeitas apontam para problemas em um bolsão de gás. Segundo a imprensa local, ao menos seis pessoas teriam ficado feridas edit

247 - Uma forte explosão foi registrada na Rua Toledo, no centro de Madri, capital da Espanha, nesta quarta-feira (20). A causa do incidente ainda é desconhecida, mas as suspeitas apontam para problemas em um bolsão de gás. Segundo a imprensa local, ao menos seis pessoas teriam ficado feridas. .

O prédio, localizado ao lado de uma casa de repouso, uma escola e da Iglesia de la Paloma, perdeu o telhado e as divisórias de cinco dos sete andares.

O conhecimento liberta. Saiba mais