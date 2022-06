Fórum Empresarial do Brics reuniu mais de mil pessoas em Beijing

Público incluiu ministros do comércio dos países do grupo, embaixadores na China e representantes do setor empresarial, que participaram do evento por videoconferência edit

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O Fórum Empresarial do Brics foi realizado no dia 22 em Beijing. Mais de mil pessoas, incluindo ministros do comércio dos países do grupo, embaixadores na China e representantes do setor empresarial, participaram do evento presencialmente e por videoconferência.

Os participantes debateram principalmente cinco temas: recuperação da economia mundial, aceleração da transformação do desenvolvimento sustentável, economia digital, cooperação em saúde e reforço da cadeia de suprimento industrial.

O vice-presidente do Conselho de Promoção do Comércio Internacional da China (CCPIT, na sigla em inglês), Zhang Shaogang, disse que estes temas são tanto questões em destaque da atual economia global, como as principais áreas de cooperação entre os países do Brics. Ele salientou que os debates proporcionam as reflexões necessárias para os participantes resolverem as dificuldades econômicas .

A Proposta de Beijing do Setor Empresarial dos Países do Brics foi lançada no mesmo dia, para reforçar os consensos alcançados sobre a cooperação em saúde, abertura, desenvolvimento sustentável, economia digital, fortalecimento da cadeia de suprimento industrial e cooperação empresarial.

O presidente do CCPIT, Ren Hongbin, disse que os empresários devem aumentar as cooperações e persistir no espírito do Brics de respeito e entendimento mútuo, tratamento de igualdade, ajuda mútua, abertura e abrangência e benefícios recíprocos para contribuir mais para o estabelecimento da parceria de alta qualidade e para criar uma nova era de desenvolvimento global, ou seja, o principal objetivo da 14ª Cúpula do Brics.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

