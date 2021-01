Foto de Bernie Sanders na posse de Biden arrecada quase US$ 2 milhões para caridade

O senador Bernie Sanders anunciou na quarta-feira (27) que arrecadou US$ 1,8 milhão para caridade graças à venda de itens com sua imagem, agasalhado com um casaco e luvas de tricô na posse presidencial de Joe Biden edit

RFI - A foto do político democrata norte-americano Bernie Sanders com luvas de lã no dia da posse do presidente Joe Biden talvez não seja a melhor imagem do senador do Vermont, mas tem se revelado uma verdadeira mina de ouro em eventos de caridade.

Bernie Sanders anunciou na quarta-feira (27) que arrecadou US$ 1,8 milhão para caridade graças à venda de itens com sua imagem, agasalhado com um casaco e luvas de tricô na posse presidencial de Joe Biden.

A imagem do parlamentar de 79 anos, líder da ala mais à esquerda dos democratas, já foi tema de milhares de “memes” nas redes sociais e transformou este político veterano, duas vezes candidato à Presidência dos Estados Unidos, em uma estrela da internet, ainda mais do que antes.

"Jane e eu estamos muito surpresos com a criatividade das pessoas e estamos felizes em poder usar minha fama na internet para ajudar os residentes de Vermont que mais precisam", disse Sanders em um comunicado, citando sua esposa.

"Mas essa quantia de dinheiro não deve substituir uma ação do Congresso", acrescentou ele, referindo-se aos esforços para aprovar um enorme pacote de ajuda financeira aos norte-americanos em meio à pandemia.

"Farei tudo o que puder em Washington para garantir que os trabalhadores em Vermont e em todo o país tenham o alívio de que precisam em meio à pior crise que enfrentamos desde a Grande Depressão", continuou ele.

O escritório de Sanders disse que os grupos que receberam o dinheiro foram a sede da "Meals on Wheels" (que luta contra a fome e o isolamento dos idosos) em Vermont e a rede de "Pais e Filhos" da cidade.

"A Internet é como um animal selvagem"

O estoque inicial de camisetas e outros itens foi vendido em 30 minutos. Agora há uma lista de espera para o restante dos pedidos.

A foto de Sanders, na qual ele também aparece usando uma máscara azul claro, foi tirada pelo fotógrafo da agência AFP, Brendan Smialowski. “A Internet é como um animal selvagem, difícil de prever e difícil de domar”, disse o fotógrafo, impressionado com o que aconteceu com sua imagem.

De acordo com o escritório de Sanders, como parte do contrato de licença de imagens, a Getty Images, que distribui fotos da agência AFP nos Estados Unidos, doará todos os lucros para a "Meals on Wheels".

