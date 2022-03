Fotos de satélites mostram destruição em subúrbio de Kiev e dispersão de comboio russo

Apoie o 247

247 - Fotos de satélites divulgadas pela empresa Maxar Technologies mostram os efeitos dos bombardeios russos sobre áreas civis e contra a infraestrutura ucraniana nos arredores de Kiev, capital do país.

As imagens, captadas durante a manhã da quinta-feira (10), também mostram que coluna de tanques russos, com mais de 60 km de extensão, e que se dirigia à Kiev mudou de estratégia e se dispersou em grupos menores, provavelmente como parte de uma estratégia para reduzir as dificuldades de tomar a cidade em função da resistência encontrada.

“Imagens da manhã de quinta mostram que o comboio, que estavam a noroeste de Kiev, perto do aeroporto Antonov, foi amplamente disperso e remanejado. Ao invés de ficarem na rodovia que leva a Kiev, os blindados estão avançando por campos e florestas”, destaca o Metrópoles.

Nas fotos dos satélites também é possível ver um supermercado em Chernihiv, a cerca de 100 km da capital, completamente destruído pelo fogo após ser alvo da artilharia russa.

Veja as imagens divulgadas pela Maxar Technologies:

