Fracasso do plano de recuperação de Biden mostra que EUA não podem vencer a competição com a China, segundo escritor britânico

(Xinhua) - A oposição do senador democrata norte-americano Joe Manchin ao Build Back Better Act do presidente Joe Biden expôs "profundas divisões políticas" e a incapacidade de Washington de "superar a China", disse o escritor britânico Tom Fowdy em um artigo publicado recentemente pela RT.

O projeto de lei de gastos sociais de US$ 2 trilhões de Biden tem enfrentado uma reação de seu próprio partido, quando Manchin declarou publicamente que votaria "não".

"O bloqueio do projeto de lei, no entanto, vai muito além das divergências político-partidárias", disse Fowdy. "Foi um golpe duro para a visão de Biden para a economia."

"É uma demonstração de por que os Estados Unidos não serão capazes de vencer a China em nível econômico da maneira que Biden esperava", disse Fowdy.

"A realidade estrutural é que os Estados Unidos não podem apenas coordenar seu crescimento como a China, com um senador capaz de baixar todas as cartas", disse o autor.

