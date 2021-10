Frades italianos se recusam a receber Bolsonaro em basílica

Religiosos da diocese de Pádua, localizada na cidade italiana de Anguillara Veneta, não concordaram com a concessão do título de cidadão honorário concedido pela prefeita Alessandra Buoso edit

Carolina Fortes, Revista Fórum - A Diocese de Pádua, localizada na cidade italiana de Anguillara Veneta, não concordou com a concessão do título de cidadão honorário concedido pela prefeita Alessandra Buoso ao presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). Os frades decidiram que, na próxima segunda-feira (1º), data em que Bolsonaro estará no local, não o receberão na basílica de Santo Antônio.

Anguillara Veneta é a cidade onde nasceu Vittorio Bolsonaro, em 12 de abril de 1878, que emigrou para o Brasil aos dez anos. Ele é um dos dezesseis trisavôs de Jair, treze dos quais são italianos, dois alemães e um brasileiro. Ele tinha planos de, durante a ida ao povoado de seus antepassados, visitar a basílica de Santo Antônio, de quem se diz devoto.

