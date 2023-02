Fragata russa Almirante Gorshkov chega a Durban para exercícios navais conjuntos entre África do Sul, Rússia e China (vídeo)

No fim de semana passado, um navio que transportava um míssil de cruzeiro hipersônico chamado Zircon atracou na Cidade do Cabo edit

Apoie o 247

ICL

247 - A fragata russa Almirante Gorshkov chegou nesta sexta-feira (17) à cidade costeira sul-africana de Durban para participar dos exercícios navais conjuntos Mosi II entre África do Sul, Rússia e China que acontecerão de 17 a 27 de fevereiro.

A Polícia Militar Sul-Africana forneceu a segurança no porto de Richards Bay.

"A África do Sul, como qualquer estado independente e soberano, tem o direito de conduzir suas relações externas de acordo com seus interesses nacionais", disse o Ministério da Defesa sul-africano no mês passado, em meio a críticas do Ocidente.

No fim de semana passado, um navio que transportava um míssil de cruzeiro hipersônico chamado Zircon atracou na Cidade do Cabo, com os flancos estampados com as letras Z e V --referentes à operação militar russa na Ucrânia.

A agência de notícias russa TASS informou este mês que a fragata realizaria um lançamento de treinamento durante o exercício, o que a Força de Defesa Nacional da África do Sul negou.

O Congresso Nacional Africano, que governa a África do Sul, tem laços de longa data com Moscou, que apoiou sua luta contra um regime racista de apartheid que muitos estados ocidentais consideravam um aliado da Guerra Fria.

A África do Sul valoriza muito seu lugar dentro do bloco BRICS ao lado de Rússia, China, Índia e Brasil, e apoia os planos de Pequim de expandir a adesão e aumentar a influência do bloco. (Com Reuters).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.