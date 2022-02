Fragatas da Otan tentaram espionar navios russos no Mediterrâneo

Apoie o 247

Sputnik - Fragatas da Otan (Organização do Tratado Atlântico Norte) tentaram espionar navios russos por meios eletrônicos durante manobras da Marinha russa no mar Mediterrâneo nesta terça-feira (15).

"As fragatas da Otan tentaram espionar os navios russos usando meios radioeletrônicos e radiotécnicos durante as manobras da Marinha russa no Mediterrâneo oriental", disse uma fonte à Sputnik.

Conforme relatado, "as tripulações dos cruzadores de mísseis russos detectaram radiação dos radares dos navios da Otan, determinaram os parâmetros de sua navegação, e os levaram sob escolta".

São 15 navios de guerra de várias frotas da Marinha russa (e mais de 30 aeronaves da Força Aeroespacial da Rússia) participando dos exercícios no Mediterrâneo, incluindo os cruzadores de mísseis Varyag e Marshal Ustinov, as fragatas Almirante Kasatonov e Almirante Grigorovich, e os navios antissubmarinos Admiral Tributs e Vice-almirante Kulakov.

Vários grupos navais da Otan também estão atualmente no mar Mediterrâneo: o porta-aviões Harry S. Truman da Marinha dos EUA, o porta-aviões francês Charles de Gaulle, e o porta-aviões Cavour da Marinha Italiana, acompanhados por navios de reabastecimento.

Moscou tem repetidamente levantado preocupações sobre a intensificação da atividade da Otan perto das fronteiras russas, enquanto os EUA e a aliança atlântica continuam com acusações sobre os planos da Rússia para "invadir" a Ucrânia.

