França conclui retirada militar de Burkina Faso

MOSCOU, 19 de fevereiro (Sputnik) - A França concluiu sua retirada militar de Burkina Faso, quase um mês depois que o governo do país africano pediu a seu ex-mestre colonial que saísse.



Cerca de 400 soldados franceses estavam estacionados no país da África Ocidental como parte de uma presença militar mais ampla na região do Sahel. O pessoal francês também deixou o vizinho Mali há seis meses.



Uma cerimônia solene para marcar a retirada foi realizada no sábado em Camp Bila Zagre em Kamboinsin, a nordeste da capital Ouagadougou, disse o comando militar de Burkina em um comunicado no domingo.



O coronel Adam Nere, chefe do estado-maior do exército de Burkina Faso, e o tenente-coronel francês Louis Lecacheur, que representa a Força-Tarefa Sabre, compareceram à cerimônia de hasteamento da bandeira, encerrando mais de uma década de presença francesa no país.

