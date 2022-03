França congela 22 bilhões de euros em reservas da Rússia

Apoie o 247

ICL

PARIS, TASS – As autoridades francesas congelaram os fundos do Banco da Rússia no valor de 22 bilhões de euros, bem como contas e bens de indivíduos sancionados por países ocidentais, disse o ministro da Economia e Finanças da França, Bruno Le Maire, em transmissão ao vivo da estação de rádio RTL no domingo.

"Congelamos os ativos do Banco Central russo no valor de 22 bilhões de euros. Também congelamos fundos em contas de indivíduos em empresas francesas no valor de 150 milhões de euros", disse ele. Propriedades no valor total de "meio bilhão de euros" pertencentes a cerca de 30 russos também foram congeladas em território francês, e dois iates no valor total de 150 milhões de euros foram detidos, acrescentou o ministro.

"Desde que estabelecemos um centro que une os esforços de centenas de funcionários do serviço de inteligência financeira TRACFIN, do tesouro, alfândegas e da Direção de Finanças Públicas pela primeira vez na história do Ministério da Economia e Finanças, conseguimos desvendar e congelar os ativos de magnatas russos no valor total de 1,8 bilhão de euros em território francês, além dos 22 bilhões de euros do Banco Central da Rússia", disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O congelamento de bens não implica alienação em benefício do Estado, observou Le Maire. A questão é garantir que seus proprietários não possam revendê-lo ou usá-lo para obter lucro, explicou.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em 24 de fevereiro que, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass, tomou a decisão de realizar uma operação militar especial na Ucrânia, enfatizando que Moscou não tem planos de ocupar territórios ucranianos. Os países ocidentais responderam às ações das autoridades russas aplicando sanções, tanto pessoais como setoriais, particularmente em relação à dívida do Estado e ao setor bancário russo, enquanto muitas empresas privadas decidiram suspender as operações na Rússia ou retirar-se totalmente dos projetos russos e recusar investir em eles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE