França deve prorrogar confinamento para conter o coronavírus

Os franceses que violam as regras são imbecis e sobretudo uma ameaça para si mesmos, diz o ministro do interior da França, Christophe Castan

247 - Autoridades de Saúde da França anunciaram, nesta quinta-feira (19), que o confinamento previsto inicialmente para 15 dias deve ser prorrogado. O país europeu registra mais de 9.000 contágios e 89 mortos pelo novo coronavírus. A informação é do portal G1.

O ministro do interior da França, Christophe Castaner, criticou o descumprimento de medidas que restringem a circulação de pessoas no país: “Alguns consideram que são pequenos heróis quando violam as regras. Mas não, são imbecis e sobretudo uma ameaça para si mesmos”.

Segundo a reportagem, a imposição das autoridades francesas estabelece que os cidadãos só podem sair às ruas para trabalhar, ir ao médico, fazer compras ou praticar exercícios físicos.