Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da China e secretário-geral do Partido Comunista da China, Xi Jinping, recebeu em Pequim nesta quinta-feira (6) o presidente francês, Emmanuel Macron, que chegou na véspera ao país socialista asiático.

A visita do líder francês visa "reiniciar os intercâmbios e avançar na cooperação", disseram autoridades e especialistas.

Macron desembarcou na China pouco antes da chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, enquanto os dois líderes europeus buscam equilibrar os laços econômicos com a China e com o objetivo de encontrar um terreno comum para a crise de um ano na Ucrânia que arrastou o bloco europeu a um dilema de segurança sem precedentes, nunca visto desde a Segunda Guerra Mundial.

A França vê a China como uma possível “virada de jogo” na crise da Ucrânia. Alguns especialistas acreditam que a visita – a primeira de Macron desde 2019 – não apenas acelerará os intercâmbios entre a China e a França em áreas que vão de negócios a cultura, mas também dará um exemplo para outros países europeus. Em comparação com o confronto do bloco liderado pelos EUA, que apenas fere os interesses da UE e leva o continente a um caminho perigoso de uma nova guerra fria, a China desempenha um papel significativo na governança global e sempre se coloca do lado da paz. Seja para escolher o caminho perigoso ou o desenvolvimento pacífico, é hora de a UE repensar, disseram alguns especialistas, destaca reportagem do jornal chinês Global Times.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.