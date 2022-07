França e Reino Unido discutem sobre supostas ameaças da Rússia e China e firmam cooperação

As autoridades "enfatizaram o compromisso do Reino Unido com a segurança europeia" e defenderam "cooperação estreita com a França para fortalecer a aliança da OTAN" edit

Sputnik - Segundo a chancelaria britânica, as autoridades "enfatizaram o compromisso do Reino Unido com a segurança europeia" e observaram a necessidade de uma "cooperação estreita com a França para fortalecer a aliança da OTAN".

Nesta sexta-feira (1º), a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, e a ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, realizaram uma reunião em Paris onde discutiram supostas ameaças vindas da Rússia e da China, bem como a situação na Ucrânia afirmou o MRE britânico.

"Os ministros discutiram a importância de aumentar a assistência à Ucrânia para reverter os avanços russos. Eles também falaram sobre a cooperação em sanções [...] e a necessidade de o mundo livre combater ameaças de países como Rússia e China, fortalecendo os laços econômicos e de segurança", disse o ministério.

O comunicado também diz que as autoridades "enfatizaram o compromisso do Reino Unido com a segurança europeia e observaram a necessidade de uma cooperação estreita com a França para fortalecer a aliança da OTAN".

No início desta semana, os líderes da Aliança Atlântica finalizaram na cúpula em Madri um novo conceito estratégico até 2030, que designa a Rússia como "a ameaça mais significativa e direta".

Do outro lado, Moscou afirmou repetidamente que a OTAN é uma aliança voltada para o confronto.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse no início de abril que uma maior expansão da aliança para o leste é agressiva por natureza e não tornará a Europa mais segura. Ao mesmo tempo, ele observou que o Kremlin não considerava a adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN uma ameaça existencial à Rússia.

