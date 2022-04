França emite mandado de prisão internacional contra Carlos Ghosn, ex-executivo da Nissan e da Renault

Carlos Ghosn fugiu para o Líbano para evitar ser julgado sob a acusação de irregularidades financeiras no Japão edit

247 -A Justiça da França expediu mandados de prisão internacional contra Carlos Ghosn, ex-chefe da Nissan e Renault, além de mais quatro pessoas, os atuais donos ou antigos diretores da empresa Suhail Bahwan Automobiles, de Omã, Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, os promotores franceses alegam que Ghosn movimentou milhões de dólares de fundos da Renault por meio da distribuidora de carros para seu uso pessoal.

O ex-executivo da Nissan e da Renault fugiu para o Líbano para evitar ser julgado por acusações de irregularidades financeiras no Japão. Uma porta-voz de Ghosn não quis comentar os mandados de prisão. O Líbano não extradita seus cidadãos, e Ghosn tem cidadania no país, na França e também no Brasil.

