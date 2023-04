França está preparada para trabalhar com a China em resolver conflito ucraniano, diz Macron

O presidente francês sublinhou em um encontro com seu homólogo chinês a necessidade de encontrar uma "solução política rápida" para a crise ucraniana edit

Sputnik Brasil - A França está pronta para trabalhar estreitamente com a China em um acordo para a crise ucraniana o mais rápido possível, disse na sexta-feira (7) Emmanuel Macron, presidente da França.

"O lado francês atribui grande importância à influência da China na arena internacional e está pronto para cooperar estreitamente com a China, fazer esforços conjuntos para promover uma solução política rápida para a crise [ucraniana]", opinou Macron, citado pela emissora chinesa CCTV durante uma reunião em Guangzhou com Xi Jinping, presidente da China.

Uma solução política para a crise ucraniana requer que as preocupações de todas as partes sejam levadas em conta, acrescentou o presidente francês.

Na quinta-feira (6) Xi teve uma reunião trilateral com Macron, e outro que também incluiu Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, onde também reafirmaram os objetivos de promover as relações econômicas, com o mandatário francês apontando a necessidade de aprofundar a "parceria estratégica abrangente" entre a União Europeia e a China.

