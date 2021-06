França multa Google em 220 milhões de euros por abuso em publicidade online

"A agência reguladora para a concorrência na França impõe sanções ao Google no valor de 220 milhões de euros pela promoção de seus serviços no setor da publicidade on-line", disse o órgão por meio de um comunicado edit

Sputnik - O regulador nacional de concorrência da França anunciou nesta segunda-feira (7) a imposição de uma multa ao Google no valor de 220 milhões de euros (R$ 1,35 bilhão).

"A agência reguladora para a concorrência na França impõe sanções ao Google no valor de 220 milhões de euros pela promoção de seus serviços no setor da publicidade on-line", lê-se no comunicado da entidade francesa.

O regulador francês acrescentou que, além da multa, está aceitando compromissos assumidos pela holding Alphabet que controla o Google para introduzir mudanças, prometendo tornar mais fácil para os concorrentes usarem suas ferramentas de publicidade on-line.

"A decisão de multar o Google é particularmente significativa, uma vez que é a primeira em todo o mundo a abordar os complexos processos algorítmicos de leilão utilizados para a publicidade on-line", disse em comunicado Isabelle de Silva, chefe da Autoridade de Concorrência da França.

Os compromissos da empresa norte-americana, previstas serem vinculativas na França por três anos, são parte de um acordo alcançado com os reguladores franceses. Estes últimos acusaram a empresa de tecnologia de abusar de sua posição no setor da publicidade digital ao dirigir injustamente as empresas para seu servidor em detrimento de seus rivais.

Em dezembro de 2019 a mesma autoridade francesa multou o Google em 150 milhões de euros (R$ 921 milhões), alegando que as regras operacionais de sua plataforma de publicidade Google Ads eram "opacos e difíceis de entender", enquanto também eram aplicadas de maneira ostensivamente injusta.

