França pode proibir importação de petróleo da Rússia, diz Paris

Sputnik - O ministro das Finanças da França sugeriu a possibilidade de o país deixar de receber petróleo russo, e elogiou as sanções já impostas a Moscou até agora.

Bruno Le Maire, ministro das Finanças da França, afirmou na sexta-feira (8) que o país está disposto a "ir mais além" e proibir a importação de petróleo da Rússia.

"Em relação à França, estamos dispostos a ir mais além e decidir uma proibição do petróleo, e estou profundamente convencido de que os próximos passos e as próximas discussões estarão centrados nesta questão da proibição do petróleo russo", sublinhou Le Maire, citado pela emissora CNN.

Na opinião do ministro francês, a medida seria um "divisor de águas", tendo elogiado as sanções já impostas à Rússia, que disse serem eficazes e "as mais duras desde a criação da União Europeia". No entanto, ele apelou para a unidade europeia a fim de atingir o objetivo de implementar sanções rigorosas sobre a energia russa.

O alto responsável da França condenou ainda o "massacre" que ocorreu na quinta-feira (7) em Kramatorsk, região de Donetsk, e declarou que os responsáveis devem ser "identificados, processados e possivelmente condenados por estes crimes".

As autoridades ucranianas anunciaram há dias a evacuação das cidades de Kramatorsk e Slavyansk, e depois dispararam dois mísseis Tochka-U, preenchidos com cassetes, contra a estação ferroviária de Kramatorsk, matando cerca de 30 pessoas e ferindo mais de 100 outras, segundo a Milícia Popular da República de Donetsk.

