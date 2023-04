França prepara plano de negociações entre Rússia e Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O presidente francês, Emmanuel Macron, pretende abordar a China com um plano que pode levar a negociações entre Rússia e Ucrânia, diz a agência Bloomberg.

A agência observa que os contatos entre Moscou e Kiev podem começar neste verão europeu "se tudo ocorrer bem".

"Macron encarregou seu conselheiro de política externa, Emmanuel Bonne, de trabalhar com o principal diplomata da China, Wang Yi, para estabelecer uma estrutura que possa ser usada como base para futuras negociações", observa-se no artigo.

Esse plano prevê que as negociações possam começar no verão, sendo também baseado em garantias de segurança de longo prazo para Kiev, relata a Bloomberg, citando fontes.

Segundo a agência, um funcionário do escritório de Macron confirmou o plano para Bonne falar com Wang, mas se recusou a comentar os detalhes, acrescentando que os aliados da França foram informados de qualquer iniciativa francesa.

Em resposta a perguntas, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que não tinha conhecimento da fonte da informação, sendo "difícil verificar a autenticidade" dela.

Os aliados ainda não esclareceram as especificidades das medidas a serem acordadas em uma cúpula de líderes da OTAN na Lituânia em julho, mas terão como objetivo ajudar a Ucrânia a modernizar suas Forças Armadas e se tornar mais interoperável com os militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O presidente chinês, Xi Jinping, durante a visita de Macron à China de 5 a 7 de abril, sugeriu ao líder francês para desenvolver um plano regulatório.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.