França prolonga estado de emergência sanitária até 24 de julho

A medida começou no dia 24 de março e seria suspendido no dia 23 de maio. O governo, entretanto, julgou a suspensão “prematura” edit

247 - O governo francês decidiu, neste sábado, 2, prolongar por dois meses, até 24 de julho, o estado de emergência sanitária no país, diante da pandemia do coronavírus, segundo o ministro da Saúde da França, Olivier Véran. A medida começou no dia 24 de março e seria suspendida no dia 23 de maio. O governo, entretanto, julgou a suspensão “prematura”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.