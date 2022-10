França reiniciará mais 10 unidades de energia nuclear, diz Macron

Com os 56 reatores nucleares, a França possui capacidade total de 61,4 GW. edit

Sputnik Brasil - O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou, nesta quarta-feira (12), que mais dez unidades de energia nuclear paradas começarão a operar na França nas próximas semanas.

"Hoje, temos 30 dos 56 reatores nucleares em operação. Nas próximas semanas, serão 40. Nossa meta é ter 45 unidades em operação em janeiro", disse Macron em entrevista à France 2 TV.

Com os 56 reatores nucleares, a França possui capacidade total de 61,4 GW.

Em maio deste ano, a Agência Francesa de Segurança Nuclear (ASN, na sigla em inglês) revelou vestígios de corrosão em 12 reatores nucleares, o que levou ao desligamento das unidades. Além disso, vários outros reatores foram fechados para reparos programados.

A empresa de energia francesa Eletricidade da França (EDF, na sigla em francês), operadora das usinas nucleares do país, disse que reiniciaria todos os reatores desligados antes do inverno para evitar uma escassez de eletricidade no país em meio ao aumento acentuado de utilização dos recursos energéticos.

Rússia e Marrocos acertam acordo em energia nuclear

Rússia e Marrocos vão assinar um acordo de cooperação em energia nuclear para fins pacíficos, de acordo com uma ordem publicada pelo governo russo nesta quarta-feira (12).

O decreto aprova o projeto de acordo intergovernamental apresentado pela Rosatom, estatal russa de energia nuclear, e coordenado com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, bem como outras autoridades, e previamente acordado com o lado marroquino.

Entre as disposições, o acordo prevê a construção de uma usina nuclear no Marrocos.

